Sampdoria, infortunio Damsgaard: slitta ancora il rientro. La situazione

La Sampdoria è ancora alle prese con l’infortunio di Damsgaard. Il danese non ha recuperato e il suo rientro slitta ancora

«Purtroppo non so dire quando tornerà a disposizione. È competenza dello staff medico», poche parole quelle di Roberto D’Aversa per liquidare la questione dell’infortunio di Mikkel Damsgaard. Il tecnico della Sampdoria ormai si è abituato a non averlo a disposizione e non vuole cercare alibi. La speranza è comunque averlo il prima possibile. Speranza che, purtroppo, si scontra con la realtà dei fatti: prima di metà febbraio sarà molto difficile vederlo in campo.

E per quanto riguarda il suo rientro a Genova è stata annullata la visita di controllo programmata in questi giorni e tutto è slittato a fine gennaio. Come riporta Il Secolo XIX, lo staff medico blucerchiato è in stretto contatto con la clinica in cui Damsgaard sta facendo riabilitazione e, dato che le notizie sono relativamente buone, si è voluto evitare all’esterno un viaggio che, in tempi di Covid, può essere anche rischioso. Non ci sono più tracce dell’infezione che lo aveva costretto al ricovero e all’operazione chirurgica, l’obiettivo di recuperare massa muscolare procede e Damsgaard punta la partita contro il Milan, in programma il 13 febbraio a San Siro.

