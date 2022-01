Infortunio Damsgaard, slitta il rientro? Ecco le tempistiche

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mikkel Damsgaard ha ritrovato il morale, ma deve continuare con le sue terapie: nuovo summit tra i medici di Copenaghen e lo staff della Sampdoria

Il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard si trova ancora in Danimarca per sottoporsi a cure e terapie nel centro tecnico della Nazionale. Il suo rientro potrebbe slittare siccome sia blucerchiati che la Nazionale vorrebbero recuperarlo al meglio. Rientro previsto da metà febbraio in poi, salvo complicazioni.

Doveva rientra a giorni a Genova, ma probabilmente il suo rientro slitta siccome dovrà fare un nuovo ciclo di terapie. Nuovi aggiornamenti si avranno a fine mese. A riportarlo è Il Secolo XIX.

