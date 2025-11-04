Infortunio Pafundi, il giocatore punta al rientro contro il Venezia: come sta e quante sono le possibilità di rivederlo in campo già prima della sosta

Infortunio Pafundi: il giovane talento blucerchiato verso il rientro. La Sampdoria spera in un recupero in poco tempo del proprio giocatore.

In vista della trasferta di Venezia, la Sampdoria può finalmente respirare più serena. Il tecnico Angelo Gregucci vede infatti avvicinarsi il ritorno in campo di uno dei suoi giovani più promettenti: Simone Pafundi. Dopo settimane di assenza dovute a un problema fisico, il giocatore sta progressivamente superando il problema muscolare che aveva causato il suo infortunio di Pafundi, risalente a un impegno con la nazionale Under 21. Il fantasista sta completando il percorso di recupero e si prepara a tornare a disposizione per la prossima partita al Pier Luigi Penzo.

Il percorso di recupero di Pafundi

L’infortunio di Pafundi aveva destato preoccupazione tra i tifosi e nello staff tecnico, considerando l’importanza del giovane nel progetto della squadra. Simone ha lavorato intensamente durante le settimane di stop, seguendo un programma di riabilitazione mirato che ha già mostrato segnali positivi. La sua determinazione e costanza in campo e in palestra stanno permettendo di ridurre i tempi di recupero, rendendo concreta la possibilità di vederlo convocato per la sfida contro il Venezia. Se non dovessero verificarsi ricadute, Pafundi tornerà quindi a disposizione proprio quando la Sampdoria ne ha più bisogno.

Un ritorno strategico per la Sampdoria

Il rientro del giovane talento rappresenta un’iniezione di fiducia per tutta la squadra. L’infortunio di Pafundi aveva privato Gregucci di un elemento capace di fare la differenza con la sua creatività e visione di gioco. Simone, infatti, non solo è un attaccante capace di illuminare la manovra, ma è anche un giocatore in grado di raccordare la squadra e creare occasioni per i compagni. La Sampdoria punta molto sulla sua energia e sulla capacità di incidere negli equilibri di squadra, soprattutto in questa fase del campionato dove ogni punto è cruciale.

La sfida di Venezia

La trasferta contro il Venezia assume un significato particolare alla luce del ritorno imminente di Pafundi. I blucerchiati, reduci da un periodo complicato, confidano nella disponibilità del talento per affrontare una squadra in cerca di punti salvezza. La convocazione di Simone Pafundi potrebbe rappresentare la svolta necessaria per la Sampdoria, che spera di poter contare sul suo estro per riportare entusiasmo e risultati positivi. In sintesi, il superamento dell’infortunio di Pafundi non è solo una buona notizia per il singolo giocatore, ma un segnale incoraggiante per tutto l’ambiente blucerchiato.