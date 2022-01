Sampdoria, Sensi: «Voglio togliermi grandi soddisfazioni. Mancini? Ecco cosa mi ha detto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sensi si presenta alla Sampdoria: le parole del nuovo centrocampista blucerchiato al sito ufficiale – VIDEO

Stefano Sensi, ha parlato al sito ufficiale della Sampdoria. Le prime parole del centrocampista ex Inter:

MANCINI – «Ho parlato con Mancini prima del raduno e a Coverciano. Mi ha dato grandi consigli. E mi ha detto di venire qui che era la soluzione migliore per me. Le sue parole le ho apprezzate ed è stata una spinta in più per venire qui».

RILANCIO – «Vengo da due anni difficili. L’ultimo gol l’ho segnato a Marassi e spero di farne altri qui alla Sampdoria».

QUAGLIARELLA E CANDREVA – «Qui trovo giocatori che già conosco: Quagliarella e Candrev. Mi hanno dimostrato il loro piacere ad avermi in squadra e li ho sentiti prima di arrivare alla Sampdoria».

MESSAGGIO – «Voglio salutare i tifosi della Sampdoria, voglio dirgli che darò il massimo con questa maglia e spero di levarmi grandi soddisfazioni».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24