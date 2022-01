Sampdoria, malore per l’ex presidente Ferrero: le condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex presidente della Sampdoria Ferrero ha accusato un malore nella sua casa di Roma: l’accaduto

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi completamente estraneo al mondo blucerchiato non fosse per il rapporto di parentela con Vanessa e Giorgio Ferrero, si trova ancora agli arresti domiciliari nella sua casa di Roma.

A quanto annuncia La Gazzetta dello Sport, Ferrero ha accusato diversi problemi di salute ma le sue condizioni sarebbero in netta ripresa. Anche la figlia Vanessa Ferrero e il nipote Giorgio, proprietari della Sampdoria, si trovano agli arresti domiciliari e interdetti a seguito delle indagini della Procura di Paola.

