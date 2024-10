Sampdoria, Sottil ha una speranza per la sfida contro il Cesena: le ultime sulle condizioni di Pedrola

Sampdoria, il tecnico Sottil ha una speranza per la sfida contro il Cesena: le ultimissime sulle condizioni dello spagnolo Pedrola

La Sampdoria non si ferma e prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di Serie B contro il Cesena. Tra i giocatori che il tecnico Andrea Sottil spera di recuperare c’è sicuramente Estanis Pedrola.

Secondo quanto riportato dall’edizione genovese del Secolo XIX le condizioni dello spagnolo sono in questi ultimi giorni in miglioramento anche se non ha disputato la partitella finale giocata a campo ridotto. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni con i tanti impegni dei blucerchiati.