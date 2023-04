Sampdoria, Praga: «Vedo una ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà nei confronti del CdA»

Adolfo Praga, ex membro del CdA della Sampdoria, ha parlato del momento del club blucerchiato e di una sua eventuale cessione

Adolfo Praga, ex membro del CdA della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Frequenze Blucerchiate su Radio Music For Peace.

CDA E FERRERO – «Questa differenza di vedute tra il consiglio di amministrazione e il proprietario può anche esporre il CdA a delle ripercussioni. La proprietà dovrebbe rendersi conto che bisogna salvare il salvabile. Si parte parlando del titolo sportivo che interessa ai tifosi, ma non si può dimenticare che ci sono in ballo gli interessi dei lavori che non guadagnano milioni all’anno come i calciatori, che ci sono gli interessi dei creditori che magari sono piccole aziende e fornitori, si mette in crisi anche il Comune di Genova. Ci vorrebbe un atto di responsabilità che non colgo da parte di Ferrero. Vedo una ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà nei confronti del CdA».