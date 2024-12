Sampdoria, blucerchiati di Semplici subito al lavoro per la sfida contro il Pisa: le ultime

Sampdoria, blucerchiati di Semplici subito al lavoro per la super sfida di Serie B contro il Pisa: le ultime da Bogliasco

La Sampdoria deve tornare al successo in Serie B e deve farlo il prima possibile. Nella sfida di ieri serviva solo la vittoria, risultato sfuggito ai blucerchiati per un errore in difesa e, per questa ragione, bisogna lavorare da subito in questa direzione. Ne è consapevole il tecnico Leonardo Semplici che ha ripreso fin da subito il proprio lavoro. Ecco la nota sulla seduta di allenamento odierna:

LE ULTIME – «La Sampdoria non si ferma. A poche ore dal pareggio con la Carrarese, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per preparare la sfida con il Pisa, ultimo impegno dell’anno solare in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30). Sul prato principale del “Mugnaini”, Leonardo Semplici e staff hanno diviso la rosa in due gruppi: lavori di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di Santo Stefano, seduta completa per gli altri disponibili. Riposo precauzionale per Fabio Depaoli; proseguono invece i rispettivi iter di recupero i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, sabato, è in agenda nel pomeriggio la seduta di rifinitura, seguita dal ritiro nel consueto hotel cittadino».