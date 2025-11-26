Sampdoria, testa allo Spezia: la squadra doriana non può permettersi errori. Le ultime sul derby ligure

Sampdoria, il derby contro lo Spezia non si può sbagliare per dare continuità a quanto fatto vedere nell’ultimo match. Le ultimissime sulla sfida

La Sampdoria si prepara a una trasferta delicatissima in casa dello Spezia, in programma domenica 30 novembre alle 17:15 allo stadio Picco, per il 14° turno di Serie BKT. Mentre Angelo Gregucci lavora sul campo per mantenere alta l’intensità dopo la vittoria con la Juve Stabia, alcuni dati statistici emersi da Il Secolo XIX offrono una fotografia chiara delle difficoltà che la squadra blucerchiata dovrà affrontare, soprattutto lontano da Genova.

Uno degli aspetti più significativi riguarda la differenza tra il rendimento casalingo e quello in trasferta. Al Ferraris, la Sampdoria ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte: una media di 1,14 punti a partita, non eccezionale ma comunque sufficiente per mantenere una certa stabilità. Il vero problema, però, emerge guardando ai risultati lontano da casa. Con soli 0,33 punti conquistati a partita, i blucerchiati detengono la peggior media punti esterna della Serie B, insieme a Bari, Entella e Pescara. Un dato pesante, che conferma quanto la squadra fatichi a esprimersi nelle trasferte più complicate del campionato.

Non meno significativo è il lunghissimo digiuno di successi lontano dal Ferraris: sono ben 402 giorni che la Sampdoria non riesce a conquistare i tre punti in trasferta. L’attuale stagione ha mantenuto questa tendenza negativa, con 2 pareggi e 4 sconfitte fuori da Genova. Per una squadra che punta alla salvezza, invertire questo trend è fondamentale, e la sfida contro lo Spezia rappresenta un’occasione preziosa per provare a cambiare marcia.

Dopo il successo contro la Juve Stabia, la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti con un programma mirato. I titolari della precedente gara hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri elementi della rosa sono stati impegnati in torelli, attivazione fisica e partitelle ad alta intensità negli spazi ridotti. Gregucci ha puntato molto sul ritmo e sul possesso palla, consapevole che la trasferta del Picco richiederà energia e lucidità.

Restano però alcuni dubbi legati alla condizione di Lorenzo Malagrida. Il giovane talento blucerchiato ha lavorato a parte e la sua presenza contro lo Spezia è ancora in bilico. La sua eventuale assenza rappresenterebbe una perdita significativa per il centrocampo della Sampdoria, che dovrà comunque farsi trovare pronto con le alternative disponibili.

Con una classifica che non consente distrazioni e una trasferta storicamente complessa, la Sampdoria è chiamata a una prova di maturità. Recuperare punti lontano da Genova non è più un’opzione, ma una necessità per dare slancio alla corsa salvezza. Il Picco dirà se questo gruppo è pronto a compiere il salto che i tifosi aspettano.