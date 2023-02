Sampdoria Stankovic: «Dopo Monza ero distrutto, il merito è loro…»

Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, dopo il pareggio per 0-0 contro l’Inter. I dettagli

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare lo 0-0 nel posticipo di Serie A tra Sampdoria ed Inter.

PAROLE – «Nelle ultime partite abbiamo lasciato tantissimo in giro. È il calcio, come nella vita si trovano equilibri: dopo Monza-Sampdoria ero emotivamente distrutto, ma per i ragazzi. Oggi qualche episodio ci è andato a favore, abbiamo portato a casa un grandissimo punto ed è merito dei ragazzi: le difficoltà le conosciamo tutti, ma non mollano di un centimetro. Vedere l’Inter dal vivo fa ancora più paura… Per i miei gusti dovevamo tirare ancora di più, io facevo così: è l’unica cosa che vorrei dire ai mie ragazzi».