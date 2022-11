Sampdoria, Stankovic: «Fischi dei tifosi? Sono giusti»

Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta della Sampdoria contro la Fiorentina: «É frustrante, cerchi di fare bene e prendi gol subito»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «La Fiorentina, come ho detto prima della partita, ha pochi punti rispetto a quelli che potrebbe avere. È costruita bene, soprattutto ha tanti giocatori che possono ruotare. I loro cambi sono fortissimi. Il nostro rimprovero è prendere gol dopo tre minuti. Avevamo l’opportunità di fermare il gioco e fare fallo, dobbiamo fare maggiore attenzione. Abbiamo giocato contro una squadra che ha velocità tecnica ed esperienza. Subire gol da corner mi dispiace tanto perché sull’1-0 sei ancora in partita. È frustrante. C’è da lavorare. Ti prepari, cerchi di fare bene e prendi gol in tre minuti. Se subisci subito cambia totalmente tutto».

FISCHI DEI TIFOSI – «Sono giusti. Abbiamo perso troppe partite in casa. Posso chiedere solo che scusa ai nostri tifosi che ci sono sempre. La pazienza può finire. Ci sono ancora due partite, vediamo cosa succede dopo il Lecce. Poi faremo bene i calcoli».

