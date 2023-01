Sampdoria, Stankovic: «Abbiamo orgoglio, prima o poi la fortuna girerà»

Le parole del tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic dopo la sconfitta dei blucerchiati contro l’Atalanta

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Sampdoria contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ci siamo presentati bene, organizzati, sapendo che non potevamo creare 15 occasioni da gol perché giocavamo contro una squadra molto preparata. Abbiamo creato, avendo due o tre palle gol nel primo tempo. Poi è arrivato il loro gol in una situazione che non mi aspettavo, potevamo sicuramente fare meglio. Dopo ci siamo riorganizzati, i ragazzi hanno dato tutto. In questo momento non basta, archiviamo questa partita voltando pagina e pensiamo già alla prossima. Abbiamo accettato il rischio di giocare uno contro uno perché loro hanno qualità per punirti anche se difendi più basso. La nostra prestazione è stata dignitosa, sono contento dei ragazzi che sono entrati assaggiando la Serie A. Mi porto a casa quello insieme a tante cose da migliorare».

GASPERINI – «Lo stimo tantissimo e lui lo sa, ci siamo scambiati abbracci e saluti augurandoci buona fortuna. Sta facendo un grandissimo lavoro all’Atalanta, è un vero maestro che tiene duro anche nelle difficoltà. Per me è stato bello vederlo e abbracciarlo».

AUTONOMIA DI QUAGLIARELLA – «Sta lavorando perché è un grande professionista, è stato fuori nel momento della preparazione e sta ritrovando il passo. Sicuramente ci potrà dare una mano, sta migliorando la condizione. Può essere un valore aggiunto per noi».

SALVEZZA – «Non ho dubbi che i giocatori daranno tutto perché sono tutti i giorni con loro e sarebbe da deboli mollare. Abbiamo dignità e orgoglio, prima o poi girerà dalla parte nostra. In questo momento è così, siamo in difficoltà. Io credo nel lavoro, nel mio staff e nei miei tifosi. Non voglio mollare, sarebbe troppo facile. Non mi nascondo dietro le prestazioni, cerchiamo di dare il massimo anche se per il momento non basta».

