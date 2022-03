Sampdoria Women, Cincotta: «Giampaolo? Una fortuna avere un maestro come lui»

Il tecnico della Sampdoria Women, Antonio Cincotta, ha fatto il punto sulla stagione delle blucerchiate: le parole a Il Secolo XIX

Il tecnico della Sampdoria Women, Antonio Cincotta, ha fatto il punto sulla stagione delle blucerchiate: le parole a Il Secolo XIX.

STAGIONE – «Le ragazze stanno disputando una stagione straordinaria ma la cosa più bella è aver acceso l’entusiasmo di chi ci segue: la Samp ha fatto un lavoro eccellente per la crescita del movimento in Liguria. Il merito è di tutti, dai magazzinieri ai dirigenti. Ogni gara vale 3 punti, sono tutte ugualmente importanti. Non è ancora fatta, ma vogliamo salvarci prima che possiamo, meglio che possiamo. Sarebbe bello davanti ai nostri tifosi: tutto quel che facciamo è per loro».

GIAMPAOLO – «Anche il 4-4-2, sono le nostre due anime. Lo usavamo già prima che arrivasse Giampaolo ma è una fortuna avere qui un maestro come lui. Mister e staff sono aperti al confronto: è bello studiarli».

MANTOVANI – «Siamo felici che ci sia Ludovica Mantovani al vertice della Figc. Suo padre ha creato il calcio femminile in Italia con il Ravano aperto alle donne: portiamo avanti la tradizione femminile a tinte blucerchiate con tanto rispetto per una famiglia che alla Samp ha vinto tanto».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24