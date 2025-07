San Siro, il tema Euro 2032 riaccende il duro dibattito: Inter e Milan adesso spingono per lo stadio nuovo

San Siro, il tema Euro 2032 riaccende il dibattito: Inter e Milan adesso spingono per lo stadio. Tutti gli aggiornamenti

Il futuro dello stadio San Siro è appeso a un filo e l’organizzazione di Euro 2032 in Italia potrebbe diventare il catalizzatore di una svolta decisiva. Dopo anni di paralisi e indecisioni, la possibilità che Milano ospiti il torneo continentale riaccende il dibattito tra il Comune, Inter, Milan e UEFA.

Il 17 luglio, la FIGC ha presentato un dossier dettagliato sui requisiti richiesti per diventare città ospitante. Il verdetto è stato netto: lo stadio Giuseppe Meazza, noto come San Siro, non rispetta gli standard internazionali attuali. Secondo il gruppo tecnico, nemmeno una ristrutturazione basterebbe. La soluzione più praticabile rimane quella proposta da tempo dai due club: demolizione e costruzione ex novo.

Un nodo politico e tecnico

Il sindaco Beppe Sala, mediatore tra le esigenze delle società e le preoccupazioni politiche, si trova ancora in una posizione complessa. Le indagini in corso della Corte dei Conti e della Procura hanno ulteriormente congelato ogni decisione, rimandando possibili sviluppi a settembre. Il rischio di danno erariale ha finora bloccato qualsiasi avanzamento concreto.

Euro 2032: una leva decisiva

La possibilità che Milano venga esclusa da Euro 2032 potrebbe diventare un elemento chiave. Nessuno, tra Inter e Milan, ha mai seriamente valutato una ristrutturazione dell’impianto attuale: costi proibitivi e scarsi benefici. I dirigenti dei club, tra cui l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, e il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si sono espressi apertamente a favore di un nuovo stadio moderno e multifunzionale.

Piani alternativi e tensione crescente

Mentre il Milan mantiene attivo il proprio progetto a San Donato Milanese, l’Inter osserva da vicino gli sviluppi, pronta a procedere autonomamente. La partita per il destino di San Siro è ancora aperta, ma con l’ingresso della UEFA, il tempo stringe: una mossa concreta è attesa a breve.