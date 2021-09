Sansone: «Noi non siamo una squadra che mette il pullman davanti alla porta»

L’attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa. Queste le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, l’attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha parlato anche della sconfitta subita contro l’Inter.

INTER – «Ci vuole sempre umiltà in ogni gara. I primi 5′ abbiamo chiuso l’Inter nella loro metà campo e questo vuol dire che siamo scesi in campo con la giusta mentalità. Dopo però abbiamo sbagliato nelle ripartenze con cui ci hanno fatto male».

MENTALITÀ – «Noi non siamo una squadra che mette il pullman davanti alla porta. Contro l’Atalanta si è visto quanto è stato difficile per una squadra come la nostra, anche perché poi ci sono 80 metri di campo da affrontare».