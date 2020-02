Sarri: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Pjanic? Speriamo sia un falso allarme»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia grazie ai gol di Dybala e Cuadrado

MATCH – «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto dieci minuti di impasse, poi sbloccato il risultato con loro in dieci abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto girare la palla bene, l’abbiamo chiusa, abbiamo preso tre pali, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare».

CHIELLINI – «Chiellini praticamente si è messo da solo, me lo sono ritrovato accanto, pronto per entrare. Mi ha detto: “Mister, quanto manca?’. Però era da ieri che diceva, ‘nell’ultimo quarto d’ora, se siamo sul 2-0, voglio giocare, voglio giocare’. E’ giusto così, ha fatto sei mesi di grandissimi sacrifici e ora per fortuna comincia a stare meglio. non è ancora prontissimo, però comincia a stare meglio».

PJANIC – «Come sta? Non lo sappiamo, ha un problema ad un adduttore. Va valutato domani mattina».

RAMSEY – «Nelle ultime due partite mi è sembrato in crescita, è molto più inserito nei movimenti e nella fase difensiva. I giocatori inglesi hanno una difficoltà storica nell’inserirsi, giocano molto più liberi dal punto di vista tattico e mentale. Lui ha scavallato la fase di difficoltà, ha preso la strada giusta»