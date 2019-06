Sarri Juve: spunta il super bonus in caso di vittoria della Champions

Paratici e Ramadani sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione Sarri-Juventus, ufficialità settimana prossima

Tra due giorni sarà un mese che la panchina della Juve è vacante. Ancora per poco, però. La trattativa tra Sarri e i bianconeri procede a ritmi spediti. Paratici e Ramadani starebbero definendo davvero gli ultimissimi dettagli e, soprattutto, aspettano che il Chelsea liberi Lampard dal Derby County.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’arrivo del tecnico è previsto per la prossima settimana. Spuntano particolari interessanti sul contratto che legherà Sarri alla Juve: sullo stesso contratto sarebbe già stato inserito un ricco bonus in caso di vittoria della Champions League, segnale di come alla Juventus credano molto in Sarri.