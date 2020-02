Sarri: «La squadra non mi segue? Tutte invenzioni» – VIDEO

Sarri dopo Lione: «Problemi coi giocatori? Te lo sei inventato». Le parole del tecnico bianconero in conferenza

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta Lione in Champions League. Il tecnico bianconero ha risposto così a un giornalista che gli chiedeva se ci fossero problemi di relazione con i giocatori.

«Questo l’hai inventato di sana pianta te in questo momento perché io non ho assolutamente detto questo. Ho parlato di velocità di circolazione della palla, di aggressività: non ho detto che non rispondono alle consegne. E’ chiaro che rispettare una consegna a 100 all’ora è un aspetto e rispettare una consegna facendo viaggiare la palla a 10 all’ora è un altro aspetto. Vengono fuori due calci diversi, non ci sono soluzioni. Ma questo non vuole dire assolutamente niente a livello di relazioni interpersonali. E’ un difetto enorme che abbiamo».