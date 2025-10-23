Lazio News
Sarri Lazio, aria tesa tra tecnico e società! Il retroscena sul prolungamento del Corriere dello Sport: la situazione
Sarri Lazio, aria tesa tra tecnico e società! Dal Corriere dello Sport il retroscena sul prolungamento al 2028 del tecnico: la situazione
In casa Lazio il clima è tutt’altro che sereno. Da una parte Maurizio Sarri continua a lanciare frecciate pubbliche alla società, dall’altra Claudio Lotito ha scelto la via del silenzio, mentre il direttore sportivo Angelo Fabiani si muove in equilibrio tra diplomazia e prudenza. Dopo un’estate complicata, segnata da promesse non mantenute e dal blocco del mercato, era solo questione di tempo prima che il tecnico toscano manifestasse apertamente il suo malcontento.
Contratti e incomprensioni: la scintilla del malessere
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe firmato inizialmente un contratto biennale con opzione fino al 2028, per poi siglare un nuovo accordo triennale a luglio, dopo la scoperta del vincolo che ha di fatto bloccato le operazioni di mercato. Lo stipendio è rimasto invariato — 2,5 milioni di euro più bonus — ma la rimozione dell’opzione è stata interpretata come una sorta di compensazione morale per la mancanza di trasparenza da parte del club.
La situazione si è complicata ulteriormente con le divergenze sulle mosse di mercato: l’allenatore avrebbe voluto Lorenzo Insigne, mai arrivato, e non ha gradito l’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista UEFA. Scelte che hanno solo aumentato la distanza tra lui e la dirigenza.
Mercato e gestione: due visioni opposte
Sarri si aspetta di avere l’ultima parola sulle cessioni, come già promesso per gli acquisti, ma la società ha un’idea diversa. Lotito e Fabiani puntano sul rilancio di alcuni giocatori già in rosa — da Dele-Bashiru a Noslin, passando per Isaksen e Belahyane — ma finora i risultati non hanno convinto.
La Lazio si trova così in un equilibrio precario tra campo e scrivania. Mentre la squadra cerca continuità, il rapporto tra allenatore e dirigenza sembra sempre più logorato. E senza un chiarimento interno, la tensione rischia di esplodere nei prossimi impegni stagionali.
Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta
Cancellieri Lazio, confermata quella diagnosi! Ecco i tempi di recupero e la data del possibile rientro