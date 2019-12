Sarri minimizza: «Higuain arrabbiato? Non mi interessa» – VIDEO

Sarri «Higuain arrabbiato? Non lo so e non mi interessa». Le parole del tecnico bianconero sul Pipita, uscito scontento durante Samp-Juve

Higuain è uscito visibilmente arrabbiato nel secondo tempo di Sampdoria-Juve. La situazione non sembra però preoccupare Maurizio Sarri. Queste le sue parole in conferenza stampa.

«Se era arrabbiato? Non lo so e non mi interessa neanche sinceramente. E’ una reazione normale. Higuain sta giocando molto, io l’ho visto stanco e l’ho tolto. Poi verrà il momento che uno starà fuori dall’inizio».