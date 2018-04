Sarri tentato dall’estero, Napoli ai ripari: Emery, Giampaolo o altri tre

Il Napoli rischia di perdere Sarri: le voci lo spingono verso l’estero, oltre al Monaco ecco Galatasaray e Shakhtar. Rumors sui sostituti, o Emery o Giampaolo o altri tre

Le voci che arrivano da Napoli non sembrano positive, almeno per quanto riguarda la permanenza di Maurizio Sarri. Il tecnico avrebbe disdetto il contratto di affitto sulla sua casa campana e, cosa ben più importante, avrebbe ricevuto le avances di alcuni club dall’estero. Ormai lo stile di Sarri si conosce: finché si gioca, è focalizzato sul calcio giocato, quindi probabilmente prenderà una decisione solo a campionato finito. Nelle ultime ore, però rimbalzano i nomi dello Shakhtar, di Unai Emery, di Marco Giampaolo e altri. Facciamo ordine.

Pare che il Monaco già da tempo si sia messo sulle tracce di Maurizio Sarri. C’era anche il Chelsea, ma ormai i Blues sono alla ricerca di un altro tipo di allenatore. Il Monaco, come detto, vuole Sarri e pare in pole anche perché ha le caratteristiche di squadra richieste dal toscano. Attenzione, però, all’Est. Il Galatasaray si è informato sull’ex empolese, lo stesso ha fatto lo Shakhtar Donetsk. Il Gala e gli ucraini hanno fatto un sondaggio per il mister del Napoli, che potrebbe andare via per otto milioni di euro a fine stagione.

Sarri Napoli, che succede? Giuntoli pensa ai sostituti

Il condizionale è d’obbligo, perché il Napoli non ha intenzione di mollare uno degli artefici delle cavalcate degli ultimi anni. Sarri è un tesoro per il Napoli e gli azzurri faranno di tutto per farlo restare. A breve ci dovrebbe essere il tanto atteso incontro con Aurelio De Laurentiis e si parlerà di clausola e possibile rinnovo. Nel mercato mai dire mai, quindi il Napoli pensa ad altri allenatori, vuole tutelarsi in caso di rottura. Unai Emery è il sogno, dato che lascerà il Paris Saint Germain: lo spagnolo era già stato seguito dal Napoli, ha mentalità internazionale e piace moltissimo.

Oltre a Emery ci sono Giampaolo e altri tre candidati. Il tecnico della Sampdoria sembra la naturale evoluzione di Sarri, così come accadde a Empoli. La Samp lo libererà? Qui sta il punto, Giuntoli dovrà studiare bene. Marcelino, Rudi Garcia e Paulo Fonseca sono le alternative. Marcelino è a Valencia e sta facendo bene, per questo piace agli azzurri. Garcia è al Marsiglia e conosce la Serie A, sarebbe un punto a suo favore. Fonseca lascerà lo Shakhtar e viene indicato come un tecnico in rampa di lancio. Il preferito rimane Sarri, ma il Napoli non vuole rimanere con le spalle scoperte.