Nel corso della conferenza stampa, Maurizio Sarri ha fatto il punto sui giocatori acciaccati, al rientro dai rispettivi impegni con le nazionali

Nel corso della conferenza stampa odierna, per presentare Atalanta-Juve, Maurizio Sarri ha fatto il punto sui giocatori con qualche problema fisico. Ecco le parole dell’allenatore bianconero:

«Cuadrado è tornato ieri, anche un po’ acciaccato. Per Alex Sandro, anche se sembra meno grave delle voci che arrivavano dal Brasile. Abbiamo un problemino con l’adduttore per Rabiot e un colpo alla schiena per Cuadrado. Pjanic era negativo agli esami strumentali, è in gruppo e sta abbastanza bene».