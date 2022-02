Sarri tiene unita la Lazio: c’è il patto allenatore-squadra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri prova a compattare la squadra dopo un mercato difficile: la situazione

Formello è nuovamente un bunker assediato dalle critiche, dai movimenti di rivolta e oggi riceverà la visita degli ultrà contestatori. Per proteggere la squadra da tutto questo Maurizio Sarri ieri ha portato la squadra a pranzo fuori. Così è nato il “patto dei Parioli” – scrive il Corriere della Sera – dove il conto l’ha pagato lui e dove la Lazio si è ricompattata intorno al proprio tecnico.

Sarri ha chiesto il massimo sforzo alla squadra nelle prossime settimane (dove si giocheranno 7 partite in 22 giorni), ora la sente più sua ma servirà molta forza fisica e mentale. Non c’erano dirigente ieri al ristorante, ma solo lo staff tecnico e tutta la squadra al gran completo (c’era anche l’ultimo arrivato Cabral). Nessun discorso da parte del tecnico, non c’era bisogno.

