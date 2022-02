Sassuolo, nessuno come Berardi nei top 5: doppia doppia gol-assist

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sassuolo, nessuno come Berardi. L’esterno neroverde è l’unico giocatore in Europa a essere andato in doppia cifra per gol e assist

Nessuno come Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo e della Mazionale italiana, con l’assist a Raspadori, nel match odierno vinto 2 a 0 contro l’Inter, ha raggiunto un record personale: è l’unico giocatore nei top 5 capionati europei a essere andato in doppia cifra per gol e assist.

Stagione della consacrazione definitiva per Domenico Berardi, che dopo essersi messo in mostra in estate con la vittoria dell’Europeo con l’Italia, sta ora vivendo un’annata da favola con la maglia neroverde, probabilmente la sua migliore in carriera.