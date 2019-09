Sassuolo, il direttore generale a margine dell’evento con Unimore: «Serie A più competitiva, presto per dare giudizi»

Il direttore generale del Sassuolo, Andrea Carnevali, è intervenuto a margine dell’evento per la firma del protocollo d’intesa tra i neroverdi e Unimore. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo dare alla possibilità dei ragazzi giovani di poter dare un contributo. Il calcio giocato non è fatto solo sul campo. L’idea è nata grazie al Rettore e alla nostra proprietà, il desiderio era legarci a situazioni che possano darci margini di crescita. Il campionato? Molto più competitivo, è ancora presto per dare giudizi. Si devono ancora registrare i reparti, avevamo 13 giocatori impegnato in Nazionale».