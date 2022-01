Sassuolo, Carnevali: «Lucca? Il Pisa non voleva chiudere. Su Raspadori...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha fatto il punto della situazione sul mercato neroverde a poco dalla chiusura

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo.

LUCCA – «Non c’erano le condizioni, non c’è stato alcun tipo di accordo con il Pisa e ci siamo lasciati da amici. Probabilmente la loro proprietà non aveva intenzione di chiudere anche se c’era una distanza non troppo ampia (circa due milioni ndr.). Ci riproveremo, avremo più tempo per valutare».

RASPADORI – «C’è stata richiesta da società inglese pochi giorni fa ma a gennaio non avevamo intenzione di cedere nessuno oltre a Boga che ci ha permesso di sistemare i conti».