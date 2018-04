Carnevali, a tutto Sassuolo: «Politano ha fatto bene a rimanere con noi»

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali analizza la situazione dei neroverdi tra mercato e salvezza

Dopo la bella vittoria con la Fiorentina il Sassuolo sembra sempre più vicino alla salvezza. Di questo e altri argomenti ha parlato Giovanni Carnevali in una bella intervista rilasciata al Corriere dello Sport. « Ci siamo risollevati da una situazione difficile. Ci manca ancora qualcosa per essere del tutto tranquilli. Nel calcio se ne sono viste talmente tante che oltre ad avere la salvezza come primo pensiero è necessario tentare di fare più punti possibili».

L’amministratore delegato parla poi di mercato e del tanto ambito Matteo Politano: « Non so se andrà via quest’estate. Faremo delle valutazioni insieme al ragazzo e poi prenderemo la decisione migliore per tutti». Infine anche un commento su Domenico Berardi, che sta vivendo una stagione decisamente complicata: «Sta sicuramente patendo il momento complicato della squadra. Però può ancora lasciare il segno qui da noi».