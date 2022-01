Sassuolo, Dionisi vuole Bajrami: possibile contropartita per l’Empoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo vuole correre ai ripari e prendere Bajrami in caso di partenza a giugno di Djuricic: possibile contropartita per l’Empoli

Il Sassuolo e Dionisi hanno scelto il sostituto di Djuricic, prossimo partente a giugno. I neroverdi hanno messo gli occhi su Bajrami dell’Empoli.

Dionisi ha già allenato il trequartista albanese e per convincere Corsi, restio all’idea di una cessione a gennaio, avrebbe messo sul piatto Marchizza. Il terzino è attualmente in prestito in toscana e potrebbe restarci a titolo definitivo qualora la trattiva dovesse andare in porto. Intanto la concorrenza su Bajrami si allarga poiché anche il Cagliari ha messo gli occhi sul numero 10 azzurro. A riferirlo il Corriere dello Sport.