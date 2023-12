Sassuolo, Dionisi: «Sono arrabbiato con i miei ragazzi, la scorsa partita ci doveva servire di lezione»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Cagliari

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Cagliari.

LA PARTITA – «Neanche ammonito sul fallo a Thorsvedt, dobbiamo accettarlo. Le partite le giocano i giocatori. Colpa nostra se non finiamo la partita in undici. Ranieri? Ci siamo salutati e basta. Sono arrabbiato con i miei ragazzi, la scorsa partita ci doveva servire di lezione. Entrambi i centrali ammoniti, non posso fare le sostituzioni sfidando la sorte. Stavamo facendo la partita, in casa loro sono diversi. E’ come se ci fossero tre partite diverse nella stessa partita. Sinceramente volevo difendere diversamente in dieci, stava funzionando. Se è fuorigioco vabeh… è giusto toglierlo. E’ difficile da accettare ma sono rammaricato. Difficile giocarla con delle assenze, chi ha giocato ha fatto bene. In dieci ho dovuto fare delle scelte, si è pure fatto male un difensore. I miei hanno stretto i denti, giocando con dolori. Sono arrabbiato perché non possiamo finire le partite in dieci due volte di seguito. Avevamo speso tanto nella partita precedente, poi diventa duro».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24