Sassuolo, Frattesi: «Entrati male ma bravi a riprenderla»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro il Verona: le dichiarazioni

Davide Frattesi ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Verona.

LE PAROLE – «Quando c’è spazio so inserirmi bene e mi piace. In campo siamo entrati male ma poi l’abbiamo ripresa. Vogliamo crescere e abbiamo ambizione, vogliamo migliorare anche nella continuità in cui avevamo peccato l’anno scorso. D’Andrea? È sveglio, mi piace molto. Deve essere sereno per fare il suo percorso».