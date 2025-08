Sassuolo, non si spegne la 'telenovela' Laurienté: per ben due volte vicino alla cessione, ma resta al Sassuolo (per ora). E il Napoli...

Sassuolo, continua la ‘telenovela’ Laurienté: per due volte vicino alla cessione, ma resta al Sassuolo (per ora). E il Napoli osserva

Armand Laurienté continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. L’esterno offensivo francese, classe 1998, protagonista di una straordinaria stagione in Serie B con 34 presenze, 19 gol e 6 assist, resta al centro delle attenzioni di vari club, ma la sua permanenza in neroverde è tutt’altro che certa.

Dopo l’apertura del Sassuolo alla cessione, il trasferimento sembrava vicino. In particolare, il Sunderland, club britannico attualmente in Championship, aveva praticamente definito l’accordo economico sulla base di 20 milioni di euro. Laurienté era volato in Inghilterra per finalizzare i dettagli contrattuali, ma l’improvvisa retromarcia del club ha cambiato tutto. Il giocatore è tornato in Italia, lasciando sfumare una trattativa che l’amministratore delegato Giovanni Carnevali considerava ideale per le casse emiliane.

Subito dopo è entrato in scena il Fenerbahçe di José Mourinho, tecnico portoghese due volte campione d’Europa, intenzionato a portare il francese in Turchia. L’accordo sull’ingaggio personale era stato trovato, ma l’offerta economica non ha mai raggiunto la soglia dei 20 milioni richiesta dal Sassuolo. Anche questa pista si è raffreddata rapidamente.

Oggi, Laurienté è ancora a disposizione del nuovo allenatore neroverde Fabio Grosso, ex difensore e campione del mondo nel 2006. La sua permanenza, tuttavia, appare improbabile: il Napoli di Antonio Conte osserva da lontano, pronto a muoversi nel rush finale del mercato qualora si liberassero spazi in rosa o margini salariali.

I numeri del giocatore e i dettagli contrattuali

Valore di mercato (Transfermarkt): 15 milioni di euro

15 milioni di euro Richiesta del Sassuolo: 20 milioni di euro

20 milioni di euro Scadenza contratto: Giugno 2027

Un finale di mercato tutto da scrivere

Laurienté rappresenta una pedina importante per diversi club europei e italiani. Se il Napoli dovesse cedere un esterno offensivo, l’interesse potrebbe concretizzarsi in un’offerta ufficiale. Il Fenerbahçe resta una possibilità remota, mentre non è da escludere un ritorno in scena del Sunderland, nel caso in cui i Black Cats cedano uno dei propri talenti.

La situazione resta in standby, ma con il mercato agli ultimi battiti, ogni giorno può essere decisivo per il futuro del numero 45 francese.