Sassuolo-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo e Lazio in campo alle ore 18 in uno scontro dal sapore europeo. «Il Sassuolo è la rivelazione del campionato» ha detto ieri in conferenza Simone Inzaghi. La formazione di Roberto De Zerbi ha 18 punti in classifica dopo 11 giornate, 3 in meno della Lazio, quarta insieme al Milan. I neroverdi si nascondono, non vogliono sentir parlare d’Europa ma nel frattempo continuano a stupire. Il tecnico del Sassuolo dovrà fare a meno di Bourabia, Boga e Sernicola, Simone Inzaghi invece non ha convocato Caceres e Caicedo ma ritrova Badelj, Lulic e Lucas Leiva. Restate collegati: presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Sassuolo-Lazio.

Sassuolo-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 18

Sassuolo-Lazio: formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Locatelli, Sensi, Adjapong; Berardi, Boateng. A disp: Pegolo, Lemos, Peluso, Dell’Orco, Rogerio, Magnanelli, Djuricic, Trotta, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar. All. Roberto De Zerbi

LAZIO: Strakosha; Acerbi, Radu, Luiz Felipe; Lulic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Patric; Luis Alberto, Immobile. A disp: Proto, Lukaku, Berisha, Rossi, Correa, Wallace, Durmisi, Bastos, Badelj, Cataldi, Marusic, Murgia. All. Simone Inzaghi

Sassuolo-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Roberto De Zerbi farà a meno di Boga, Bourabia e Sernicola. Il tecnico del Sassuolo dovrebbe scegliere il 3-4-3, inserendo nella formazione titolare Magnani, ottimo e decisivo contro Sampdoria e Chievo. Dubbio a centrocampo con Sensi, convocato in Nazionale da Roberto Mancini, che dovrebbe partire dalla panchina: Duncan e Magnanelli sono in vantaggio per una maglia in mezzo. In avanti panchina per Babacar, ballottaggio Di Francesco-Djuricic con il primo favorito. La Lazio ritrova Lucas e Badelj ma Inzaghi punterà ancora su Danilo Cataldi. Per il resto solita formazione con Luiz Felipe, Acerbi, Radu in difesa. Ballottaggio Patric-Marusic sulla corsia destra. In avanti Correa a supporto di Ciro Immobile.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Lemos, Dell’Orco, Adjapong, Peluso, Sensi, Djuricic, Locatelli, Babacar, Trotta, Brignola, Matri Allenatore: Roberto De Zerbi

LAZIO (3-5-1-1):Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Caceres, Durmisi, Lukaku, Marusic, Murgia, Leiva, Badelj, Berisha, Luis Alberto, Rossi. Allenatore: Simone Inzaghi

Sassuolo-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sassuolo-Lazio: precedenti

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Lazio e il bilancio pende nettamente sulla sponda laziale: 7 i successi dei biancocelesti, 1 solo pareggio e 2 vittorie del Sassuolo. Tanti i gol nelle sfide tra queste due formazioni: 13 quelli segnati dai neroverdi, 25 quelli realizzati dai laziali. Sono invece 5 i precedenti al Mapei Stadium: 1 vittoria dei padroni di casa (nel 2016-17), 1 pareggio (il primo anno) e 3 vittorie della Lazio. I biancocelesti vincono da 2 anni consecutivi.