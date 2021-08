Sassuolo, Locatelli torna ad allenarsi: attende la Juventus – FOTO

Riprende la preparazione anche per il Sassuolo. All’allenamento dei neroverdi è presente anche Manuel Locatelli. Le immagini – FOTO

Come annunciato dall’account Twitter ufficiale del club neroverde, il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti in vista della nuova stagione sportiva. Presente al campo per la preparazione anche Manuel Locatelli, nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo alla Juve e corteggiato anche da altri club.

Questo il messaggio del Sassuolo, con le foto dei nazionali Raspadori, Berardi e Locatelli a lavoro.