Sassuolo, Pinamonti: «Sono da seconda fascia? Chi lo dice capisce poco»

Andrea Pinamonti risponde alle critiche: le dichiarazioni dell’attaccante del Sassuolo nella sua intervista

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato al Quotidiano Autonomo del Trentino.

LE PAROLE – «Penso che chi mi vede come uno di seconda fascia capisce poco o nulla. Sapete quanti ragazzi fanno il mio stesso percorso ma in Serie A non ci arrivano? Oppure la raggiungono ma tornano subito indietro? Credo di essere uno dei pochi giovani passati dalle giovanili alla Serie A senza essere mai stati in B. Io lavoro per dimostrare che valgo questa categoria».