Sassuolo, Romagna: «Un privilegio esser stato alla Juve»

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, ha parlato a Telereggio in vista della prossima sfida di campionato contro la Juve

Il difensore del Sassuolo, Filippo Romagna, è stato protagonista di una lunga intervista all’emittente Telereggio. Queste le sue parole.

JUVE – «Ho iniziato lì a 14 anni, sono stati anni bellissimi che mi sono serviti dal punto di vista calcistico e umano. Sono gli anni più importanti e per un ragazzo poterlo passare in un ambiente come quello della Juventus è un privilegio e un onore»

CRISTIANO RONALDO – «E’ un fenomeno. Io non ho ancora avuto la fortuna di giocare contro di lui, l’anno scorso non ho giocato contro la Juve e spero di affrontarlo, sarà comunque un’esperienza bellissima»

RITORNO ALLA JUVE – «E’ il sogno di tanti ragazzi vestire quella maglia. L’ho vestita nel settore giovanile ed è stato un privilegio. Io lavoro ogni giorno per arrivare al massimo delle mie potenzialità e per il momento sono felicissimo di essere qui a Sassuolo»

CENTROCAMPISTA – «Ho iniziato a giocare a centrocampo, poi agli Allievi Nazionali con mister Ivano Della Morte sono stato portato in difesa. Poi Grosso, all’ultimo anno della Primavera, mi ha tenuto per due mesi a centrocampo per farmi riprendere il ritmo perché venivo da un infortunio e poi mi ha riportato in difesa»