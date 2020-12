Sassuolo, testa alla Sampdoria: la situazione in casa neroverde

Il Sassuolo si prepara già alla sfida contro la Sampdoria in programma mercoledì sera: il report dell’allenamento dei neroverdi

«Questo pomeriggio il Sassuolo Calcio è tornato al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di mercoledì sera contro la Sampdoria. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri contro il Milan, il resto della squadra ha invece svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, possesso palla e partitella ad alta intensità su campo ridotto.

Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE, quindi partiranno alla volta di Genova. Alle ore 15 su SassuoloChannel saranno disponibili le dichiarazioni di mister De Zerbi in vista di Sampdoria-Sassuolo».