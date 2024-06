Pinamonti, il suo AGENTE esce allo scoperto sul FUTURO: «Gli estimatori non mancano»

Pinamonti, il suo AGENTE esce allo scoperto sul FUTURO: Enzo Raiola ha voluto fare chiarezza sugli ultimi rumors

Il futuro di Andrea Pinamonti sarà quasi sicuramente lontano da Sassuolo. Con la retrocessione del club, infatti, risulta difficilmente ipotizzabile pensare a una sua permanenza, come confermato dal suo procuratore Enzo Raiola ai microfoni di TMW.

RAIOLA SU PINAMONTI – «Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Francesco Palmieri, e a breve faremo il punto della situazione. Gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, per poi portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamate in Nazionale»