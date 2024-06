Hjulmand: «In nazionale GRAZIE allo Sporting, sull’Europeo dico QUESTO»

Le parole di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona ed ex Lecce, sugli Europei con la Danimarca

Morten Hjulmand, ex centrocampista del Lecce, ha parlato a DR Sporten degli Europei con la Danimarca.

PAROLE – «Nella mia carriera sono stato paziente. Non ho fatto passi da gigante nella mia carriera, ma mi sono concentrato su club in cui potessi svilupparmi. Sono pronto a giocare nei Campionati europei e in un grande club come lo Sporting. Grazie a ciò che ho fatto nel mio club, credo di aver dimostrato di avere caratteristiche che altri giocatori non hanno. Spero di avere un ruolo importante con la Danimarca».