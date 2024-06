Udinese, FATTA per il nuovo allenatore: nome a SORPRESA alla prima esperienza in Serie A

La scelta dell’Udinese sul nuovo allenatore per la prossima stagione dopo l’addio di Fabio Cannavaro. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Udinese ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Kosta Runjaic, da poco rimasto svincolato dopo il termine della sua esperienza alla guida del Legia Varsavia.

In questa avventura si è distinto in Conference League per aver battuto Aston Villa e AZ Alkmaar, colpendo così la famiglia Pozzo. Con il club polacco ha vinto una Coppa nazionale nel 2023 e una Supercoppa quest’anno, raggiungendo inoltre ottimi risultati in Bundesliga 2.