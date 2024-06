Carnevali all’Inter? La risposta del ds del Sassuolo: «Mi tengo stretto il posto che ho»

Le parole di Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, sulle possibili voci di un suo approdo in futuro all’Inter

Giovanni Carnevali, a margine del Festival della Lega Serie A a Parma, ha parlato del suo futuro dopo le voci di un suo approdo all’Inter e anche quello del Sassuolo. Di seguito le sue parole.

SBARCO ALL’INTER – «Mio futuro all’Inter? Mi tengo stretta la posizione che ho, faccio già parte di un grande club con alle spalle una grande famiglia che ti dà la possibilità di lavorare bene»

FUTURO – «Pensiamo a costruire, non a vendere. Nessuno dei nostri giocatori è in vendita. Per ora non sono arrivate richieste, anche se i procuratori si sono già avvicinati perché abbiamo giocatori importanti, tanti nazionali. Con Fabio Grosso abbiamo già cominciato a vedere quello che potrebbe essere il futuro della squadra».