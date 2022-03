Concretezza, mentalità e gol: Traoré si è preso il Sassuolo

Traoré si è preso il Sassuolo: concretezza, mentalità e gol per ritrovare serenità in maglia neroverde, ora Dionisi se lo coccola

Lo strapotere offensivo del Sassuolo non si può fermare soltanto ai tre tenori offensivi: Scamacca, Berardi e Raspadori. Nelle ultime settimane chi sta facendo molto bene è senza dubbio Traoré.

Dopo un periodo poco positivo e la rabbia con Dionisi per la sostituzione, il classe 2000 ha cambiato mentalità soprattutto negli allenamenti. A tutto questo ha aggiunto concretezza in campo e i gol sono arrivati da soli. Le prestazioni sono in crescendo e ora sul mercato in tanti lo vogliono.