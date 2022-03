Sassuolo, Dionisi: «C’è rammarico, ma diamo continuità ai nostri risultati»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato dopo la partita contro la Salernitana

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata 2-2 in casa della Salernitana.

RAMMARICO – «C’è più rammarico che soddisfazione per il pareggio. La cosa positiva è non averla persa. Oggi nelle decisioni siamo stati meno fortunati. Loro avevano l’arma del cross, dove noi siamo un pochino meno bravi. La sensazione era che si potesse vincere anche in dieci. Diamo continuità, e non è semplice. Se fossimo stati più determinati l’avremmo vinta».

TRAORE – «Junior ha qualità nell’uno contro uno, ha forza nelle gambe. Ha avuto anche altre occasioni, non deve fermarsi qua».