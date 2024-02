Sassuolo, UFFICIALE il prestito di Kumbulla dalla Roma

Marash Kumbulla, difensore centrale di proprietà della Roma, è passato ufficialmente in prestito secco al Sassuolo

COMUNICATO – L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2024. Prelevato nel 2020 dall’Hellas Verona, il difensore ha fatto il suo debutto in giallorosso il 27 settembre dello stesso anno contro la Juventus. In tre stagioni, Kumbulla ha vestito la maglia della Roma 68 volte, impreziosite da 4 gol e soprattutto dalla conquista della UEFA Europa Conference League. In bocca al lupo, Marash!