Saul: «Strane quelle regole sui contatti in Bundesliga…» – VIDEO

Saul, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato di come è ripartito il calcio tedesco. Le sue parole – VIDEO

Saul, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato di come è ripartito il calcio tedesco. Queste le sue parole.

«La situazione in Bundesliga è un po’ strana. Sono contento abbia ripreso a giocare a calcio, in questo modo la gente a casa può tornare a divertirsi un po’. È strano che tu possa entrare in contatto con un compagno o un avversario, ad esempio su calcio d’angolo, mentre dall’altra parte non puoi festeggiare un gol coi tuoi compagni».