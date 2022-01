Scamacca Inter: Marotta lo ha prenotato, ma occhio agli inserimenti...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scamacca e l’Inter sempre più vicini: Marotta lo ha infatti prenotato per l’estate, malgrado gli inserimenti delle ultime settimane

Gianluca Scamacca e l’Inter promessi sposi, non per l’immediato ma per la prossima estate.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Marotta avrebbe “prenotato” il centravanti sulla base di 40 milioni di Euro valutati nella trattativa con il Sassuolo. Preaccordo che avrebbe sbaragliato la concorrenza del Borussia Dortmund, che lo avrebbe individuato come futuro Haaland, e Milan che negli ultimi giorni aveva effettuato sondaggi concreti.