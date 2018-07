Scambio Bonucci-Caldara in stand-by: ecco perché

Juventus e Milan riflettono sullo scambio Bonucci-Caldara. Al momento però non sembra esserci accordo tra le parti

Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. C’è l’ammissione di Beppe Marotta. L’ad bianconero ha parlato così del futuro del difensore: «Leonardo vuole venire da noi e vogliamo accontentarlo ma la trattativa è complicata. Ci stiamo provando e abbiamo offerto Higuain ai rossoneri ma senza esito positivo». La trattativa esiste, è concreta, ma non è stata ancora trovata la giusta soluzione. La Juve ha offerto Gonzalo Higuain e il Milan dovrà investire altri 20-25 milioni di euro, i rossoneri hanno risposto chiedendo lo scambio Bonucci-Caldara ma la Juve non sembra essere tanto d’accordo.

Sempre Marotta ha dichiarato incedibile il difensore ex Atalanta quindi l’indiziato numero uno all’addio sembra essere Daniele Rugani. La Juve ha anche offerto Medhi Benatia e Marko Pjaca ma i due calciatori non sembrano scaldare i cuori rossoneri. I bianconeri dunque stanno facendo il possibile per accontentare la volontà di Leonardo Bonucci che ha detto chiaramente di voler tornare alla Juve e oggi in Lega ci sarà un nuovo incontro tra le due società per parlare del possibile ritorno di LB19 alla Juve. Al momento lo scambio tra Bonucci e Caldara è in stand-by. Quella di oggi però potrebbe essere una giornata importante.