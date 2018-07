L’ad della Juventus Marotta ha confermato che Bonucci vuole tornare alla Juventus e di aver proposto al Milan lo scambio con Higuain

Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus da semplice indiscrezione sta per diventare una trattativa vera e propria. L’esperienza del difensore al Milan potrebbe concludersi dopo appena una stagione e per lui si prospetta davvero la possibilità di vestire per la seconda volta la maglia bianconera. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, intervistato da TopCalcio24. Il manager afferma di aver proposto ai rossoneri uno scambio con Gonzalo Higuain ma che l’offerta sarebbe stata rimandata al mittente. «Leonardo vuole venire da noi e vogliamo accontentarlo ma la trattativa è complicata. Ci stiamo provando e abbiamo offerto Higuain ai rossoneri ma senza esito positivo. Caldara al Milan? Per noi è incedibile», ha detto Marotta.

Il dirigente è stato poi intercettato all’uscita da un ristorante di Milano dove avrebbe incontrato Leonardo insieme al collega Paratici rilasciando la seguente dichiarazione: «Quante possibilità ci sono che torni Bonucci? Domani saremo in Lega e parleremo, faremo il punto. Ottimisti per il suo ritorno? Non dico niente». Successivamente Marotta ha nuovamente ribadito a SportItalia il desiderio di riportare il capitano del Milan in bianconero: «Bonucci? Vogliamo accontentare la sua voglia di tornare alla Juve, ma non è facile. Chelsea su Higuain? Lo seguono ma non è facile. Caldara? Sì chiesto, ma è possibile inserire anche altre pedine. Vogliamo tenerlo».

La Juventus sta per diventare la regina del mercato 2018. Dopo l’incredibile acquisto di Cristiano Ronaldo, il ritorno di Bonucci a Torino potrebbe rivelarsi l’ennesimo colpo dei bianconeri in questa sessione estiva. Le trattative tra il club di Corso Galileo Ferraris e il Milan continuano e ci sarebbe già una proposta di contratto per il difensore della Nazionale.