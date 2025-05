Mbappé si consola con la Scarpa d’Oro: superati Gyokeres e Salah; Retegui in top 5

Scarpa d’Oro: Kylian Mbappé vince il premio dei marcatori europei: superati all’ultima giornata Gyokeres e Salah

Kylian Mbappé si prende la Scarpa d’Oro 2024 con un finale da campione. L’attaccante francese, passato al Real Madrid, ha superato Victor Gyokeres proprio sul filo di lana, totalizzando 62 punti contro i 58,5 dell’attaccante dello Sporting Lisbona, penalizzato dal coefficiente di difficoltà (1,5 contro il 2 delle leghe top). Sul podio anche Mohamed Salah, che chiude con 58 punti grazie all’ultimo gol segnato al Crystal Palace. Più indietro Harry Kane (52 punti con il Bayern Monaco) e la coppia formata da Robert Lewandowski (Barcellona) e Mateo Retegui (Atalanta), entrambi a quota 50. Seguono Alexander Isak (Newcastle, 46), Erling Haaland (Manchester City, 44), Omar Marmoush (Eintracht/City, 44) e Mika Biereth (Sturm Graz/Monaco, 42,5). Un’annata che conferma il valore dei bomber della Premier League e della Liga, ma che regala anche una vetrina importante a chi ha saputo emergere in contesti meno sotto i riflettori.

Anche la Serie A ha lasciato il segno in questa corsa al titolo di miglior marcatore europeo. Il miglior piazzamento è quello di Mateo Retegui, autore di una stagione da incorniciare con l’Atalanta: i suoi 50 punti gli valgono un prestigioso quinto posto a pari merito con Lewandowski. Più in basso, ma comunque nella top 40, troviamo Moise Kean (Fiorentina) e Ademola Lookman (anche lui all’Atalanta), entrambi a 36 e 30 punti rispettivamente. Riccardo Orsolini del Bologna chiude anch’egli a quota 30, confermandosi uno dei migliori italiani in circolazione. Una classifica che premia la continuità e la concretezza, e che, nonostante la concorrenza di Premier e Liga, dimostra che il nostro campionato può ancora esprimere attaccanti capaci di competere ai massimi livelli.