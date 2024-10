Torino, Schuurs torna? Cairo svela così il super retroscena

Il Torino attende il ritorno di Peer Schuurs in campo, Urbano Cairo svela un retroscena sul particolare recupero del difensore, i dettagli

Una sistemazione ai problemi difensivi accusati dal Torino – eccezion fatta per l’ultimo incontro vinto per 1-0 contro il Como – in questo inizio di stagione, potrebbe portarlo Peer Schuurs. Il centrale è ormai fermo ai box da un anno, dopo l’infortunio accusato proprio nel mese di ottobre 2024. Proprio sulle sue condizioni è intervenuto nella giornata di ieri il Presidente del club Urbano Cairo che tra i vari argomenti ha fornito aggiornamenti importanti sul giocatore e il particolare recupero che questo sta svolgendo in Inghilterra. Ecco un estratto della sua intervista raccolta da CalcioNews24, così sul centrale in passato accostato anche a Inter e Juventus. Le parole su Peer Schuurs.

CAIRO SU SCHUURS – « Quando torna? Adesso vediamo, lui ora è a Londra dal un chirurgo che l’ha operato: ‘William’. E’ il numero uno della Premier League. Gli farà fare la riabilitazione per ripartire. Io credo che se abbiamo un pizzico di fortuna potrà tornare, non diciamo quando».

