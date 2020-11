Scommesse sul calcio online: come scelgo il sito giusto?

«Hai fatto tredici!» Chi non ha mai sentito o esclamato questa frase? Tutti noi l’abbiamo usata almeno una volta, ma non tutti la colleghiamo subito all’origine, tanto è entrata nel nostro linguaggio comune.

La schedina del Totocalcio è un’abitudine da oltre settant’anni, anche se le famose tredici partite i cui risultati vanno azzeccati sono diventate già da qualche tempo quattordici, e non è l’unica novità. La schedina di oggi si può giocare anche online con un’indubbia serie di vantaggi, tra cui avere un archivio sempre aggiornato dei concorsi sottomano e le quote delle partite date dai bookmaker in tempo reale.

Non è cambiata la modalità: si scommette sul risultato delle partite pronosticando tra l’1, la vittoria della squadra di casa, il 2, la vittoria della squadra fuori casa, e la X, il pareggio. I vincitori saranno coloro che avranno indovinato dodici, tredici o quattordici risultati giusti su quattordici.

Ma volendo giocare la schedina di oggi o scommettere sugli altri eventi sportivi come scegliere il sito giusto?

La sicurezza prima di ogni altra cosa: la piattaforma alla quale vi affiderete deve possedere la licenza rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), una licenza che non viene concessa con facilità e richiede la garanzia di alti standard di sicurezza da parte della piattaforma nei confronti degli utenti.

Controllata la prima essenziale caratteristica, si entra nel campo delle necessità e delle preferenze personali. Tutti i siti offrono una quantità enorme di eventi sportivi su cui scommettere e questo potrebbe confondere il giocatore che per la prima volta si accosta alla modalità online, che preferirà dunque andare sul sicuro, magari con un sito il cui nome conosce già per l’esperienza in ricevitoria. Per gli amanti dello sport a tutto tondo che non disdegnano le nuove esperienze, potrebbe essere interessante valutare le opzioni “live”, cioè scommettere in tempo reale su eventi in diretta.

Per l’appassionato in cerca di un sito sicuro per giocare online la schedina di oggi sarà importante sceglierne uno con le quote ben evidenziate, un sito cioè che ha reso l’esperienza di navigazione semplice e immediata per la ricerca delle informazioni che ci interessano. L’interfaccia grafico è infatti molto importante e non è raro disincentivare l’utente all’utilizzo con colori respingenti e caos organizzativo sulle proprie pagine di presentazione.

E a proposito di visualizzazione e agibilità: un buon sito di scommesse online ha anche un’applicazione dedicata a cui accedere dal proprio mobile per giocare in ogni momento e da ogni luogo. Decidere di giocare la schedina di oggi online significa non essere più obbligati a uscire per andare in ricevitoria, ma poterla compilare comodamente da casa propria anche a tarda notte.